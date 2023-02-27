جدة - نرمين السيد - أولت الدولة المصرية، اهتماما بالغا بتنمية سيناء، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد الفترة الحرجة التى عاشتها فى الفترة من 2011 حتى أواخر عام 2013، حيث كانت مرتعا لجماعات الإرهاب والتطرف.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيناء فى عيون مصر.. خريطة التنمية (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.