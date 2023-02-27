الرعاية الصحية تستعرض نجاح علاج حالة قسطرة قلبية معقدة على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استعراض قصة نجاح علاج حالتين معقدتين من مرضى الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية دون جراحة عن طريق القسطرة باستخدام تقنية CTO، وذلك خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية، والمنعقد فى نيويورك خلال شهر فبراير الجارى.





وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الحالة الأولى من أصعب الحالات المعقدة وعالية الخطورة فى علاج مرضى الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، والتى تم علاجها بكفاءة عالية بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، ومضيفا أن الحالة الثانية من أصعب 8 تحديات تم إجراؤها فى القسطرة القلبية CTO فى العام على مستوى العالم.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى دخول الحالة الأولى ضمن أفضل 8 حالات على مستوى العالم المرحلة النهائية لمسابقة المؤتمر Award-winning Case at CTO Plus 2023، لافتة إلى أنها هى الحالة الوحيدة التى تم اختيارها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت من مصر، وتحديدا مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد.

وأضافت، أنه تم قبول الحالة الثانية كحالة تعليمية يستفيد منها الأطباء على مستوى العالم، لافتة إلى أنه تم إتاحتها ونشرها عبر الإنترنت على صفحة الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية TCTMD، تحت عنوان If you go back it won't be black.

وتابعت: أنه قد قام بإجراء الحالتين وعرضهما بمؤتمر الجمعية الأمريكية، الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب وخبير الانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية وزراعة وإصلاح الصمامات بالقسطرة بهيئة الرعاية الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات الطبية لعلاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مشيرا إلى أن التأمين الصحى الشامل منظومة كفلت علاج كل المصريين دون تمييز، وبأقل تكلفة وأعلى جودة.

وأكد السبكى، جودة وكفاءة الخدمات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بما تشمله من تجهيزات طبية وغير طبية على أعلى مستوى، وبما تضمه من كوادر طبية وإدارية مؤهلة، وتابع: نستهدف بناء نظام تشغيل عالمى للرعاية الصحية، ونقل خبراتنا لمزيد من مقدمى الخدمة، وتجسيد التميز فى قطاع الرعاية الصحية محليا وإقليميا ودوليا.

وأشار الدكتور طارق رشيد، استشارى القلب وخبير الانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، أن الحالتين كانتا من أصعب الحالات المعقدة وعالية الخطورة فى علاج مرضى الانسداد المزمن للشرايين التاجية، مؤكدا كفاءة الإجراءات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بشهادة أكبر وأفضل أطباء القلب والقسطرة فى العالم، وتابع: أن الخدمة الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية تنافس وتتفوق كثيرا على نظيرتها بالمستشفيات العالمية.

واستكمل رشيد، أن أعظم إنجاز حاليا هو تطوير النظام الصحى الحكومى من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والفكر الإدارى المتطور لهيئة الرعاية الصحية، ليستفيد من الخدمات والرعاية الصحية المتميزة حاليا تحت مظلة المنظومة كل مواطن سواء غنى أو فقير على حد سواء.

ومن جانبهم، أشاد خبراء القساطر الأمريكيين والأوروبيين المشاركين بمؤتمر الجمعية الأمريكية للقساطر القلبية والانسدادات المزمنة والمشاكل المعقدة للشرايين التاجية بنيويورك، بالمستوى المتميز الذى تم به علاج الحالتين داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمصر، حيث لاقوا إشادة كبيرة من الحاضرين، كما أبدوا إعجابهم الشديد بمستوى أطباء القلب المصريين، ومدى إتقانهم للتقنيات الحديثة.