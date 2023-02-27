فحص 1.8 مليون سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و810 آلاف سيدة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لـ«العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها حتى اليوم، فى إطار المبادرات الرئاسية للصحة العامة، تحت شعار «100 مليون صحة».





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، والكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بى» وفيروس نقص المناعة البشرى، ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

ومن ناحيته، قال الدكتور فوزى فتحى، المدير التنفيذى للمبادرة، إن فرق المبادرة تتابع حالة الأم والمولود لمدة 42 يوما، بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.

وأضاف فتحى، أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، ودقة الاختبار باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة.

وتابع أن المبادرة مستدامة، ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، فى إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التى تقدمها رعاية الأمومة والطفولة، وتشمل إجراء فحصا إكلينيكيا لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافة إلى تحليل بول لتحديد معدل الزلال، والكشف عن أمراض الجهاز البولى، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم أثناء الحمل.

ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح، وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقى العلاج اللازم طبقا لحالتها، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعلام عن موعد تقييم المنتفعات لإجراء الفحوصات المتقدمة من خلال الموقع الإلكترونى لمبادرة «100 مليون صحة» أو من خلال تطبيق «صحة مصر» بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن «15335».