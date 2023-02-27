وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير المخلفات فى المنيا

جدة - نرمين السيد - شارك فى التفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ واللواء ياسر عبدالعزيز سكرتير عام المحافظة وعدد من قيادات وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى ومحافظة المنيا.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح تفصيلى من ممثلى وزارة الانتاج الحربى حول مكونات المصنع المقام على مساحة 11 فدانا بطاقة تصميمية 20 طن / ساعة بمعدل 320 طن يوم بتكلفة حوالى 90 مليون جنيه لإنتاج السماد العضوى ووقود المرفوضات، ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربى.



وقال هشام آمنة إن محافظة المنيا ستشهد خلال الفترة المقبلة إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة فى سمالوط وزاوية حسين وديرمواس وملوى، وأوضح وزير التنمية المحلية ان حجم الإستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالى 300 مليون جنيه.

كما شدد وزير التنمية المحلية على توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، مؤكدا متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات المنظومة والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية طبقا للمواعيد المحددة والإسراع من وتيرة الأعمال بما يساهم فى إعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.