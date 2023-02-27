«الإنتاج الحربى» تنظم ندوتين لتوعية العاملين بـ«فضل القناعة»

جدة - نرمين السيد - وأشار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر، إلى أنه حضر الندوتين عدد من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

وحاضر فى الندوتين الشيخ هانئ محمد عباس سويد، الذى تحدث عن مفهوم القناعة، الذى يعنى عدم التطلع إلى ما فى أيدى الآخرين، مؤكدا أنها صفة كريمة ومحمودة، تعكس عزة نفس وكرم أخلاق من يتحلى بها.

ولفت إلى أنه من أهم مزايا القناعة أنها تؤدى إلى ترويض النفس وتشيع المودة وتنشر المحبة بين الناس، وإلى أن تنظيم الندوتين يأتى فى إطار حرص وزارة الإنتاج الحربى على تنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربى فى مختلف مجالات المعرفة بما ينعكس بالإيجاب على توسيع مداركهم وتطوير أسلوب تفكيرهم.

من ناحيتها، أشارت أمل عبد الخالق، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، إلى أن هذه الندوات تأتى تنفيذا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربى، بتنمية قدرات العاملين فكريا وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم ونشر الوعى الثقافى لهم.

ونوهت بأنه خلال الندوتين استمع فضيلة الشيخ إلى استفسارات الحاضرين بشأن موضوع الندوة ورد عليها.