محافظ الجيزة يتفقد إنشاءات الأسواق النموذجية ببولاق الدكرور (صور)

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الجيزة، اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية لأسواق أحمد أبراهيم ورشدى المراغى النموذجية الجارى إنشاءها بمناطق الملكة وكفر طهرمس بحى بولاق الدكرور، للوقوف على آليات ونسب تنفيذ الأعمال فى إطار جهود المحافظة لاستبدال الأسواق العشوائية وما تعكسه من مظهر غير لائق بأسواق حضارية منظمة تقدم خدمات أفضل للمواطنين وتخضع للمتابعة الدورية من أجهزة المحافظة.
وتفقد راشد الموقف الإنشائى لسوق أحمد أبراهيم النموذجى والذى سيقام على مساحة 800 م2 تقريبا ويضم 11 محلا بمساحات كبيرة إلى جانب دورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.
كما تفقد الموقف الإنشائى لسوق راشد المراغى بمنطقة كفر طهرمس والذى سيقام على مساحة 1430 م2 ويضم 20 محلا ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج.
وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من الأسواق النموذجية الجارى تنفيذها خلال شهرين، وذلك ضمن خطة المحافظة فى تنفيذ عدد من الأسواق النموذجية على مستوى المحافظة وتطوير الأسواق العشوائية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه بضرورة إدخال المرافق (مياه الشرب، والصرف والكهرباء) للمحال واستغلال المساحات الفضاء الاستغلال الأمثل مع دراسة إمكانية زيادة عدد المحال؛ لخدمة أكبر عدد من المواطنين ومراعاة تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية لتحقيق عوامل السلامة والأمان وتدعيم مداخل الأسواق ببلاط الأنترلوك.
وأطلع خلال الجولة على اللوحات الخاصة بمشروع تطوير الأسواق، وكذا أعمال تنفيذ المحال والمساحات المقررة بهما، موجها بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لتعظيم الاستفادة من السوق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بالمنطقة.
وكلف السكرتير العام للمحافظة بتوجيه جميع الأحياء بالعمل على توفير قطع أراضى تصلح لإقامة أسواق حضارية للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتوفير أماكن بديلة لهم، كما قام بمعاينة الباكيات والمحال بسوق آل عباس الحضارى بمنطقة كفر طهرمس.
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