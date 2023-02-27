أمير قطر ينقل تحياته لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 01:27 مساءً - استقبل تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك عقب مراسم الاستقبال الرسمية التي أجراها معالى الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس وزراء قطر وزير الداخلية، لمدبولي والوفد المرافق له، بمقر الديوان الأميري.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر في الدوحة.

فيما حضر من الجانب القطري، كل من: الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسئولين.

واستهل تميم بن حمد آل ثاني اللقاء بالترحيب برئيس الوزراء والوفد المصري في قطر، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور وزخم إيجابي، وطلب أمير قطر نقل تحياته لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفاً أن حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لافتتاح بطولة كأس العالم كان بمثابة رسالة مهمة تؤكد ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تطور، كما أعرب الأمير عن شكره للجهود التي يقوم بها الأشقاء المصريون العاملون في قطر، والذين كان لهم دور إيجابي ملموس على أرض قطر.