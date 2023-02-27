رئيس النيابة الإدارية يشهد ختام دورتين تدريبيتين حول آليات التحقيق والتصرف

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جاء ذلك بحضور المستشار أحمد مرسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد رامى - مدير مركز التدريب القضائى، ولفيف من المستشارين قيادات وأعضاء النيابة الإدارية.
واستهلت الفعاليات بكلمة المستشار عدلى جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، التى رحب فيها بالدارسين، وأثنى على البرامج التدريبية المكثفة التى يقوم بها مركز التدريب القضائى لأعضاء النيابة الإدارية، وأكد خلالها على الأعضاء ضرورة التمسك بالقيم والتقاليد القضائية الراسخة التى تشكل أساس العمل بهيئة النيابة الإدارية.
ثم أعقبها كلمة المستشار أحمد مرسى الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والتى أكد فيها أهمية التدريب فى بناء القدرات وتطوير المهارات لدى السيدات والسادة مستشارى وأعضاء النيابة الإدارية.
وتضمنت الدورتين التدريبيتين، ورش عمل لمناقشة قضايا عملية، وتبادل الرأى القانونى والمداولات القضائية حول أوجه التصرف القضائى فيها.
وفى ختام الفعاليات، سلم المستشار عدلى جاد الدارسين شهادات حضور البرنامج التدريبى.
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