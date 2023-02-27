عاجل.. بايدن يثمن جهود السيسى لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن خالص تقديره لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى الشخصية خلال الأسابيع الماضية لتهيئة الظروف لنجاح اجتماع العقبة بالأردن بين كبار المسؤولين فى إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة.





وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان فى بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى اليوم الإثنين: "إن بايدن يتقدم كذلك بخالص الشكر لملك الأردن عبد الله الثاني على استضافة هذا التجمع التاريخي.

وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة ستواصل المشاركة بنشاط في هذا الشكل مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك من خلال المتابعة شهر مارس المقبل في شرم الشيخ بمصر".

وأشار إلى أن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ سنوات ونتج عنه بيان العقبة، مع التزامات حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

وأفاد بأن الجانبان أكدا خلال الاجتماع التزامهما بكل الاتفاقات السابقة بينهما والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، قائلا: ندرك أن هذا الاجتماع كان نقطة انطلاق وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر القادمة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأكد أن التنفيذ سيكون أمرًا بالغ الأهمية.

ويذكر أن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين تعهدوا فى ختام اجتماع عقد أمس فى مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ"خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف"، حسبما جاء فى البيان الختامى للاجتماع.