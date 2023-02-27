وزير القوى العاملة يَلتقي وفد من ”جمعية الأقزام” ويوجه بتدريبهم وتأهيلهم لسوق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 12:29 مساءً - إستمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى مطالب ذوي الهمم من الأقزام ،حيث إلتقى صباح اليوم الإثنين،بالديوان العام بـ"الوزارة"،مع وفد من جمعية الأقزام المصرية برئاسة عصام شحاتة ،والتي تضم في عضويتها ما يقرب من 40 الف قِزم،وتُدافع عن حقوق ما يقرب من 170 الف من الأقزام على مستوى الجمهورية،بحسب تقديرات "الجمعية"..ووجه "الوزير" الإدارات المركزية المختصة بالتنسيق والتعاون مع "الجمعية" لدمج هذه "الفئة" من ذوي الهمم في سوق العمل ، فضلاً عن تدريبهم بمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة بكافة المحافظات،وطلب "الوزير" من "جمعية الأقزام" إرسال كشوف ببيانات راغبي العمل من "فئة الأقزام"،إلى الوزارة تمهيداً لإدراجهم في قاعدة البيانات الخاصة بذوي الهمم،موضحاً أن "الوزارة" تقوم خلال هذه الأيام بتنفيذ خطتها نحو دمج ذوي الهمم في سوق العمل من خلال 3 مراحل وهي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ..

وإستعرض رئيس الجمعية أمام "الوزير" كافة التحديات التي تواجه هذه الفئة ،موضحاً أن الجمعية تضم في عضويتها 40 الف قٍزم ،وأنها مُشهرة برقم 3183 عام 2012 بوزارة التضامن الإجتماعي ، وتهدف إلى رعاية مصالح تلك الفئة من المجتمع ، والعمل على توفير فرص العمل المناسبة لهم ، فضلا عن السعى لمد مظلة التأمين الصحى لقصار القامة وذويهم ، واستخراج كارنيه التأهيل المهنى للمعاقين،واستخراج أى أوراق خاصة بهم وتبنى المواهب الخاصة بالأقزام فى جميع الأنشطة .

حضر اللقاء من جانب الجمعية:فؤاد مصطفى إسماعيل عضو مجلس ادارة، و ياسر محمد النجار عضو مجلس ادارة، ومحمد السيد سعد الدين عضو مجلس الإدارة ، ومن الوزارة: أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير .