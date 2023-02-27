شكرى: نقلت رسالة تضامن ودعم من مصر للشعب السورى

جدة - نرمين السيد - وأكد "شكرى"، فى كلمته بالمؤتمر الصحفى مع نظيره السورى فيصل المقداد، اليوم الإثنين، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه سعيد بلقاء الرئيس السورى بشار الأسد وتسليمه رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى أعربت عن التضامن مع الشعب السورى فى كارثة الزلزال المدمر، مضيفاً أن الشعب السورى لديه مكانة كبيرة داخل قلوب المصريين.

وذكر شكرى، أن هدف زيارته دمشق "إنسانى من الدرجة الأولى"، وأوضح أن العلاقات "المصرية - السورية" راسخة وقوية ونتطلع إلى تجاوز سوريا آثار الزلزال المدمر، لافتًا إلى أن مصر قدمت 1500 طن من المساعدات لها بعد الزلزال.

ونوه بأن نظيره السورى أطلعه على جهود الدول الأخرى من قبل الأمم المتحدة، لتخفيف الأعباء على المواطنين السوريين كافة.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، وصل صباح اليوم، العاصمة السورية دمشق، وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إنّ وزير خارجية سوريا الدكتور فيصل المقداد، كان فى استقبال شكرى لدى وصوله، مضيفا أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات ثنائية.