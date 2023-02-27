حياة كريمة.. مشروعات مستمرة فى المنيا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتضم مبادرة حياة كريمة 5 مراكز فى محافظة المنيا تشمل ديرمواس وملوى وأبوقرقاص ومغاغة والعدوة، كما أن الأعمال تنفذ فى 192 قرية و757 تابعا بتكلفة 30 مليار جنيه. ومن المقرر تنفيذ 3482 مشروعا خدميا، حيث يشهد مركز أبو قرقاص مشروعات فى مختلف الوحدات المحلية، وإنشاء الصرف الصحى لقرى منشأة النصر ونزلة السرو وساقية موسى. كما يتم إنشاء مركز طبى شامل وآخر لتنمية الأسرة والطفل فى قرية أتليدم، وزرع أعمدة الإنارة للمناطق المحرومة ودهانها بجميع القرى، وتجديد الوحدات الصحية بقرى الكرم ومنهرى وأبو قرقاص البلد.

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