«الوطنية لليونسكو» تنظم دورة تدريبية للعاملين بمشروعات ترميم الآثار

جدة - نرمين السيد - تنظم اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) دورة تدريبية تحت عنوان "تدريب العاملين فى إدارة المشروعات ودراسة الجدوى بمجال ترميم الآثار" خلال الفترة من 26 فبراير حتى 2 مارس 2023.





يأتى ذلك برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وبحضور د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية، د. ضحى مغبر ممثل منظمة العالم الإسلامى (الإيسيسكو)، د. سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لقطاع التدريب، د.حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان ورئيس لجنة الآثار باللجنة الوطنية لليونسكو، وذلك بمقر المتحف القومى للحضارة المصرية (NMEC).

التعليم العالي: اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تنظم دورة تدريبية للعاملين بإدارة المشروعات ودراسة الجدوي فى مجال ترميم الآثار

وأشار د.محمد سمير حمزة إلى أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى التعرف على إستراتيجيات العمل فى مجال مشروعات الترميم طبقا للمعايير الدولية، فضلا عن التعرف على مراحل إعداد مشروع الترميم ودراسة الجدوى، إضافة إلى التدريب على أنواع التعاقد ومقاييس الأعمال، ومنهجية تنظيم أعمال المشروع وإجراءات ومتابعة سير الأعمال.

وأوضح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أن مجال علم الآثار شهد تطورا ملموسا خاصة فى الجانب التقنى، مشيرا إلى أن الغاية المستهدفة من علم الآثار لا تكمن فقط فى البحث والكشف عن الكنوز المدفونة بل تتعدى ذلك إلى إبراز ما تحمله هذه الكنوز من قيم مادية وجمالية، وهو ما جعل هذا التخصص يخرج من الحيز العلمى البسيط ليتوسع أكثر فى أهدافه ونتائجه.

وأوضح المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو أن الاستثمار فى التراث الأثرى أصبح أحد أهم المشروعات المربحة فى الاقتصاديات المعاصرة، مما جعل هذا القطاع يأخذ حيزا كبيرا من اهتمامات القيادة السياسية، مضيفا أن هوية الإنسان تكتمل بالتراث سواء كان ماديا أو معنويا.

ونقلت د.ضحى مغبر ممثل منظمة الإيسيسكو تحيات العاملين بالمنظمة للمشاركين فى الدورة، وتمنياتهم بالنجاح والتوفيق لها، موجهة الشكر للجنة الوطنية المصرية لليونسكو على التعاون فى الإعداد والترتيب لهذه الدورة، مؤكدة أن الإيسيسكو لا تدخر جهدا للتعاون مع الدول الأعضاء خاصة فيما يخدم أهداف التنمية المستدامة، وعقد اجتماعات مزدهرة، مضيفة أن مثل هذه الدورات فريدة من نوعها، فضلا عن تسليطها الضوء على أهمية التراث الثقافى المادى خاصة فى دول العالم الإسلامى، والتى تضم العديد من المواقع التراثية الهامة.

وأشارت د. سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لقطاع التدريب إلى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على الآثار المصرية، موضحة أن التحديات تسعى إلى الاستثمار لبناء القدرات العلمية والعملية للعاملين بالقطاعات المختلفة بوزارة السياحة والآثار.

وأضاف د. أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن الكلية تعمل على توطيد العلاقات مع شركائها؛ لنقل خبراتها الدولية فى مجال ترميم الآثار وصيانته والمحافظة عليه، فضلا عن توفير فرص تدريبية وتطبيقية لأبنائها داخل المؤسسات المختلفة.

شارك فى فعاليات الدورة التدريبية، د.أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف العام على قطاع المشروعات بوزارة السياحة والآثار، وبمشاركة ما يقرب من 50 متدربا من العاملين بوحدات إدارة المشروعات ودراسات الجدوى وأخصائى ترميم الآثار بالإدارة المركزية للترميم والصيانة بوزارة السياحة والآثار، من محافظات (القاهرة - أسوان - سوهاج - المنيا - بنى سويف - الوادى الجديد - الإسكندرية).