خلال اتصال مع السيسى.. رئيس وزراء ماليزيا يشيد بدور مصر فى مواجهة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزعيمين تباحثا حول سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، فى ضوء ما يجمع بينهما من روابط تاريخية وعلاقات ثنائية متميزة، حيث تم التطرق إلى جهود التعاون فى المجالات الثقافية والسياحية والتعليمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجارى، وزيادة الاستثمارات المشتركة فى قطاعات الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة السيارات، وغيرها من المجالات التى تسهم فى تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادى والتنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث أن الاتصال شهد أيضا تبادل الرؤى بشأن أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولى، فى ضوء ما يشهده العالم من تحديات كبرى.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور فى المحافل الدولية، للتعامل مع القضايا المختلفة ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، بما فى ذلك الفكرية والثقافية.

وأشاد رئيس الوزراء الماليزى بدور مصر المهم فى هذا الإطار، مثمنا القيمة الكبيرة للأزهر الشريف والمؤسسات الإسلامية الوسطية فى مصر ودورها الرائد فى ذلك الصدد.