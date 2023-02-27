مميزات قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح مميزات قانون العمل الجديد فى القطاع الخاص. ومشروع قانون العمل الجديد هدفه إحداث نوع من التوازن فى العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال فى وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد، بنودا جديدة، لتحفظ تلك حقوق العاملين.

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