وزير الرى يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 10:26 صباحاً - الدكتور سويلم: تنفيذ أعمال الصرف المغطى بعد إجراء الأبحاث الحقلية اللازمة لتحديد مدى حاجة الأراضي الزراعية لإنشاء شبكات الجديدة أو إحلال وتجديد الشبكات القائمة

- تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية

- استمرار أعمال الصيانة الدورية يحقق الإستمرارية لهذه الشبكات في أداء عملها وزيادة العمر الإفتراضى لها

- الصرف المغطى يمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية ، وزيادة الرقعة الزراعية ودخل المزارع

- (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك بهيئة الصرف لتغطية إحتياجات مناطق الصرف المغطي وسد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، وذلك بحضور كل من السيد الأستاذ الدكتور/ عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، والسيد المهندس/ أحمد عبد العزيز بالمكتب الفني للسيد الوزير.

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات هيئة الصرف في مجال تصميم وتنفيذ شبكات الصرف المغطى، وذلك في إطار إستراتيجية الهيئة والتي تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، حيث انتهت الهيئة حتى الآن من تنفيذ شبكات الصرف المغطى لزمام وقدره ٦.٠٠ مليون فدان ، بالإضافة لإحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى فى المساحات التى انتهى العمر الافتراضى للشبكة بها فى مساحة (٢.٣٠) مليون فدان.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتم تنفيذ أعمال الصرف المغطى بعد إجراء الأبحاث الحقلية اللازمة بمعرفة مهندسي وفنيي الهيئة لتحديد مدى حاجة الأراضي الزراعية لإنشاء شبكة صرف مغطى من عدمه سواء لمناطق المشروعات الجديدة أو مناطق الإحلال والتجديد ، ويتم تنفيذ هذه الأبحاث من خلال مأموريات لجمع البيانات بإستخدام التقنيات الحديثة التي تقدمها برامج نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الابحاث المطلوبة على صور الاقمار الصناعية وتحميلها على أجهزة الـ GPS ، ويتم خلال المأموريات حساب معامل نفاذية التربة وجمع عينات من التربة لتحليلها كيميائياً و ميكانيكياً بمعامل هيئة الصرف ، ويعقب ذلك إعداد خرائط وألبوم للأبحاث الحقلية ثم مرحلة تصميم شبكة الصرف المغطى والتنفيذ على الطبيعة.

وأكد الدكتور سويلم أن تصميم وتنفيذ شبكات صرف عالية الجودة يحقق النجاح لعملية الصرف فى الأراضى الزراعية ، وأن إستمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق إستمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى ، حيث يتم متابعة عملية غسيل جميع شبكات الصرف المغطى المنفذة مرة على الأقل سنوياً ، وتطهير وصيانة غرف التفتيش لضمان عمل الشبكة بكامل مكوناتها بكفاءة عالية، كما يتم متابعة شكاوي المزارعين وأعمال الصيانة الدورية بمعرفة الإدارة العامة للتقييم بهيئة الصرف.

وأشار سيادته للفوائد العديدة لمشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية ، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة.

الجدير بالذكر أن هيئة الصرف يتبعها عدد (٧) مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك موزعة على أقاليم الهيئة الستة بالوجهين البحرى والقبلى (أجا - زفتى - دمنهور - طنطا - بنى سويف - أسيوط - قنا) لإنتاج مواسير الـ P.V.C والـ PE . ، بهدف تغطية إحتياجات تنفيذ مناطق الصرف المغطي وسد الفجوات الإنتاجية في مجال المواسير المنتجة من القطاع الخاص بما يضمن إستمرار تنفيذ عمليات الصرف المغطى بالمعدلات المطلوبة ، خاصة في ظل ما تتميز به المواسير المنتجة من إرتفاع جودتها حيث تخضع للعديد من إختبارات ضبط الجودة.