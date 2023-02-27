الرئيس السيسى يهنئ الكويت وإستونيا بعيديهما القوميين

جدة - نرمين السيد - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، ببرقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى، كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة دولة الكويت بالقاهرة للتهنئة بهذة المناسبة.





وبعث الرئيس السيسى ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية إستونيا ألار كاريس، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما أوفد الأمين برئاسة الجمهورية عبد العزيز الشريف إلى سفارة إستونيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة

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