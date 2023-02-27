أخبار مصرية

بعد قليل.. رئيس الوزراء يلتقي أمير قطر

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 فبراير 2023 09:30 صباحاً - يستهل الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، زيارته لدولة قطر بلقاء الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير دولة قطر.

 

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، إلى مطار الدوحة الدولي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، فى مستهل زيارة عمل لدولة قطر.

 

واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربيني، سفير مصر لدى قطر.

 

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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