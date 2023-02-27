هانى مهنى يكتب: إمكانيات الإعلام المصرى كقوة ذكية هائلة

جدة - نرمين السيد - القوة الصلبة لدولة ما تتمثل فى إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية، ولكن فى عالم اليوم أصبحت الدول أقل اعتمادا على مصادر قوتها الصلبة لتحقيق أهدافها، وذلك لارتفاع تكلفة استخدام هذا النوع من القوة، لذلك ظهرت مصادر قوة أخرى جديدة وغير ملموسة أدت بدورها إلى صياغة مفهوم جديد أطلق عليه "ناى" "القوة الناعمة".

تساوى "القوة الناعمة" لأى دولة قدرتها على الجذب، ولذلك تعتبر ثقافة الدولة وسياستها الخارجية وقيمها السياسية هى مصادر رئيسية لقوتها الناعمة، بينما تعتبر "الدبلوماسية الشعبية" لدولة ما هى أداتها الرئيسية لتعزيز هذه القوة.

بالطبع تختلف الدبلوماسية الشعبية عن الدبلوماسية التقليدية المتعارف عليها لأنها تهدف بالأساس إلى مخاطبة شعوب، وليس حكومات، الدول الأخرى خارج الحدود وبالطبع بغرض التأثير.

بكل تأكيد فإن وسائل الإعلام أداة هامة من أدوات قوة الدولة الناعمة لأنها مصدر هام من مصادر الجذب ولأنها عنصر رئيسى من عناصر الدبلوماسية الشعبية، وهذا ما دفع القوى العظمى فى العالم لأن تولى اهتماما خاصا لوسائل الإعلام وتستخدمها لخدمة أهدافها داخل وخارج الحدود.

فى واقع الأمر فإن الدولة المصرية تميزت تاريخيا فى استخدامها الأمثل لوسائل إعلامها الجماهيرية لتعزيز قوتها الناعمة إقليميا وعالميا، ولكن تأثر الإعلام المصرى سلبا باندلاع أحداث 2011 وتأثيراتها اللاحقة.

الدولة المصرية كانت على وعى كامل بالوضع الإعلامى برمته منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية فى عام 2014؛ وهذا أدى بدوره إلى ظهور ما يعرف بـ "عملاق إعلامى" جديد فى مصر تحت اسم "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

فبدخول "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" إلى المشهد، بدأت مصر فى الاستخدام الأمثل للنوع الثالث من القوة وهى "القوة الذكية" والتى تنتج من عملية دمج مصادر القوتين الصلبة والناعمة فى استراتيجيات فعالة.

تسعى "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" بكل شبكاتها التليفزيونية، ومحطاتها الإذاعية، وصحفها الورقية والإليكترونية، ومنصاتها الرقمية إلى استعادة الدور الإعلامى الريادى لمصر على المستويين العربى والإفريقى، وذلك من خلال اتخاذها خطوات فعالة ومؤثرة تمثلت فى إنتاج الشركة لمحتوى إعلامى هائل ومتنوع وإطلاقها لقناة إخبارية إقليمية (القاهرة الإخبارية) وكذلك قناة للوثائقيات عرفت باسم (الوثائقية).

رغم الجهد الكبير الذى بذلته "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" منذ إنشائها فى رواية قصة الدولة المصرية، بكل تحدياتها وإنجازاتها، للعالم أجمع؛ فإن الشركة مازالت بحاجة إلى بذل الكثير من الجهد حتى تتمكن من تحقيق الكثير والكثير من النتائج المرجوة.

المقال نقلا عن جريدة "إيجيبت إندبندنت" التى تصدر باللغة الإنجليزية، وللاطلاع عليه اضغط هنا