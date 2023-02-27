الغرف التجارية: السعر العادل لبيع الدواجن 64 جنيها

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أن السعر العادل لبيع الدواجن من المفترض أن يكون 64 جنيها فى هذه الأونة.
وأكد، أنه يجب تطيق قرارات صارمة على المتاجرة فى أسعار الدواجن بشكل غير منضبط
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