الإفتاء: «الشابو» حرام شرعا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن ذلك لما يتولَّد عن تعاطيه من تأثير على العقل بالتغييب، بالإضافة إلى ما يسببه من أضرار جسمانية ونفسية بالغة تؤدى إلى إهلاك النفس وإلقائها فى المخاطر، وهو ما أدى بالمُشرِّع المصرى إلى إدراجه بقانون المخدِّرات التى يعاقب عليها القانون.

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