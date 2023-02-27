تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، الاثنين، طقس بارد صباحا، دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.





وذكرت الهيئة، أنه من المتوقع شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. ومن المتوقع نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة. وأضافت أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 25 14 العاصمة الإدارية 26 13 6 أكتوبر 25 14 بنهــــا 25 14 دمنهور 24 13 وادى النطرون 26 13 كفر الشيخ 24 14 المنصورة 25 14 الزقازيق 26 14 شبين الكوم 26 14 طنطا 25 13 دمياط 24 13 بورسعيد 23 15 الإسماعيلية 26 13 السويس 25 14 العريش 24 12 رفح 23 11 رأس سدر 26 12 نخل 23 06 كاترين 20 05 الطور 23 14 طابا 24 14 شرم الشيخ 27 17 الإسكندرية 25 14 العلمين الجديدة 26 13 مطروح 28 14 السلوم 28 13 سيوة 28 12 رأس غارب 26 14 الغردقة 27 15 سفاجا 27 15 مرسى علم 28 16 شلاتين 29 16 حلايب 24 17 أبو رماد 25 16 رأس حدربة 25 15 الفيوم 26 11 بنى سويف 26 11 المنيا 26 09 أسيوط 27 09 سوهاج 28 10 قنا 29 10 الأقصر 29 12 أسوان 30 12 الوادى الجديد 29 09 أبوسمبل 30 13

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