الأوقاف تعلن إطلاق مشروع صكوك الإطعام

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الأوقاف، مشروع صكوك الإطعام من الأوقاف لعام 2023، بقيمة 300 جنيه للصك، حيث تذهب قيمة الصك كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية.





وقالت إنه علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر، ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أى مصروفات إدارية أو إعلانية منه، منك إلى يد المستحقين فى عزة وكرامة. وذلك عبر أرقام الحسابات التالية : ‏البنك المركزى حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9 ‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999 ‏البنك الأهلى حساب رقم : 0013070465285400014 ‏البنك الزراعى المصرى حساب رقم : 919002000155711006 ‏البريد المصرى حساب رقم : 0163600034039818 ‏أو من خلال خدمة فورى دهب علمًا بأن صكوك الإطعام ستكون متوفرة بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام، أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.

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