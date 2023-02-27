الأرصاد تعلن استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم

جدة - نرمين السيد - ويرجع ذلك إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية تمدنا بكتل هوائية دافئة نهارا، مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ويساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليكون الطقس اليوم دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشماليه الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.
كما تنشط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
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