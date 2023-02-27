وزير الأوقاف: إطلاق الرئيس لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لخطة إعمار سيناء خطوة حكيمة لقائد شجاع، وتأكيد على أن مصر بفضل الله قد قهرت الإرهاب واستعادت كامل سلطاتها على كل بقاع سيناء وبسطت الأمن فى سائر ربوعها.





وأوضح، أن خطة التنمية التى أطلقها الرئيس هى أكبر خطة لتنمية سيناء عبر تاريخها الطويل، وأن هذه التنمية هى أحد أهم عوامل تحقيق الأمن والاستقرار بها، وهى جزء لا يتجزأ من التنمية الشاملة المستدامة فى كل ربوع مصر. ووأشار إلى فى هذا ما يدعونا إلى توجيه التحية للرئيس على هذه الخطوة الشجاعة والرؤية الحكيمة، وأن نؤكد على ما أشاد به سيادته من التضحيات التى بذلت فى سبيل القضاء على الإرهاب من رجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وأبناء سيناء الوطنيين العظام، وكل من ضحى فى سبيل وطننا العزيز ومن عملوا فى سيناء فى ظل تلك الظروف التى كانت صعبة وقاسية، مؤكدين أننا سنقوم بواجبنا فى تكثيف برامج بناء الوعى والفكر الدينى الوسطى الصحيح المستنير.

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