الأنبا مارتيروس يزور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد، بالقاهرة، ووفد من الآباء كهنة كنائس القطاع، مركز تنمية الموارد البشرية التابع للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.





كان فى استقباله والوفد المرافق رامى رفعت رئيس الإدارة المركزية للمركز. شملت الزيارة جولة تفقدية للمعامل والقاعات، وتم استعراض إمكانيات المركز ودوره الريادى فى إعداد كوادر متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتنمية البشرية وعلوم الإدارة واللغة الإنجليزية. يأتى ذلك إلى جانب عرض الشهادات المعتمدة والدولية التى يمنحها المركز، كما تضمنت الزيارة التنسيق حول أسلوب التعاون للارتقاء بمستوى الشباب وتنمية مهاراتهم لتأهيلهم لسوق العمل.

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