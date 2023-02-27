جدة - نرمين السيد - قررت الأوقاف، صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين بمديريات الأوقاف والديوان العام وفق الضوابط التى سيتم إرسالها للمديريات معتمدة من الوكيل الدائم بالوزارة، على أن يتم صرفها مع بداية الشهر الكريم.





وقالت الوزارة، إن ذلك نظرًا لما يبذله العاملون بالأوقاف من جهود غير عادية فى صيانة وفرش ونظافة المساجد، والإعداد لأنشطة الشهر الكريم من تراويح وتهجد واعتكاف وأنشطة دعوية و ملتقيات فكرية للعلماء والأئمة والواعظات ومقارئ للقرآن الكريم، فتقديرًا لهذه الجهود ودعمًا لجميع العاملين بالوزارة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: صرف مكافأة جهود غير عادية بحد أقصى 800 جنيه للعاملين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.