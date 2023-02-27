الجيزة تطلق مبادرة تحت شعار «ولادنا مستقبل بلدنا» لغرس القيم بالمدارس

جدة - نرمين السيد - أطلقت محافظة الجيزة اليوم الأحد، من خلال مديرية التربية والتعليم مبادرة "ولادنا مستقبل بلدنا" فى إطار الأنشطة التربوية التى تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية والمبادئ الصحيحة داخل الطلاب لترسيخ القيم التربوية بالمنظومة التعليمية منذ بداية مرحلة التعليم الأساسية.





وفى هذا الإطار، قامت جماعة التربية النفسية بمدرسة عثمان بن عفان الإبتدائية بإدارة العمرانية التعليمية بعمل محاكاة بمسرح عرائس لجذب انتباه الطلاب وذلك لتسليط الضوء على ظاهرة التنمر وذلك تحت شعار "كلنا مختلفين..لا للتنمر".

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