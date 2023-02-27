محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بطنطا

جدة - نرمين السيد - وخلال الجولة، تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء كورنيش الغفران والذى يمتد من كوبرى قحافة وحتى منطقة الداون تاون بطول 3 كيلومترات ومتوسط عرض ما بين 15 إلى 25 مترا.
كما تفقد رحمى أعمال توسعة ورفع كفاءة محور ترعة قناة طنطا الملاحية والذى يتم رصفه بطول 3 كيلومترات ويعتبر محوراً مروريا هاما يساهم فى تخفيف الحركة على الطريق الزراعى للقادمين من القاهرة.
واختتم المحافظ جولته بتفقد إنشاء محور طريق المعامل من خلال تغطية ترعة المعامل ورصف الطريق بطول 1800 متر وعرض 9 أمتار، ليصبح أحد أهم المحاور المرورية، حيث سيساهم فى تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا من كوبرى فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم.
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