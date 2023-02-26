عبد المنعم السيد : سيناء تحولت من مكان مهجور الى مدن تحقيق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 11:23 مساءً - قال الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إن سيناء تتحول من مدن مهجورة الى مدن تستطيع تحقيق تنمية عالية ، مشيرا الى أن جملة الاستثمارات الحكومية بخطة 2022 / 2023 لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت نحو 5 مليارات جنيه، نحو 80% منها، أى ما يقدّر بـ4 مليارات جنيه، ممولة من الخزانة العامة .

وأضاف السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاحد، أن قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى في سيناء يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجّهة للمحافظة بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحى بنسبة 8.1%، والمياه بنسبة 7.9%، وقطاع التعليم بنسبة 7.6%.

وتابع :" جملة الاستثمارات الحكومية الموجّهة بموازنة 2023 لتنمية محافظة جنوب سيناء بلغت نحو 6.2 مليار جنيه تُموّل الخزانة العامة منها 45.2% بقيمة 2.8 مليار جنيه، حيث يستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات بنحو 32.4%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة 19.2%، ثم قطاعا المياه والزراعة واستصلاح الأراضى بنسب 17.9% و12.6% على الترتيب".

وأكمل :" الفترة الحالية في سيناء تشهد إعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية سيناء، وحسب الملامح الأساسية للبرامج التنموية الصادرة عن وزارة التخطيط، فقد تم تخصيص نحو 11.2 مليار جنيه بخطة عام 2022 - 2023، للاستثمارات المُوجّهة لـ سيناء".