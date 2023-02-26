إقبال كبير من المواطنين على معرض أهلا رمضان فى بورسعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشاد المواطنون بتوافر السلع الغذائية وجودتها ورضاهم عن الأسعار حيث أنها أقل عن مثيلتها بالأسواق.

معرض "أهلا رمضان" تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التى تلبى احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ودكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية لمبتدا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها لافتا إلى أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وسيوفر كافة احتياجات المواطنين من السلع مثل: اللحوم، والدواجن، الخضروات، الفاكهة، ياميش رمضان، المجمدات، البقوليات، الأرز، السكر، الدقيق، فوانيس رمضان وألعاب الأطفال، حلوى رمضان، الألبان ومنتجاتها، العطور والبخور، والعصائر، وغيرها من السلع الغذائية وغير الغذائية.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 30 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة موزعين على 49 قسم، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيوانى التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة فى البازار، كما يتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ "أمان".