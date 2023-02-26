«التضامن» تفتتح المؤتمر الإقليمى الأول بالشراكة مع جامعة الدول العربية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتور هكتور الحجار وزير الشئون الاجتماعية بجمهورية لبنان الشقيقة، وأسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين الشقيقة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى حضور الدكتور عبد الله الوهيبى الوكيل الأول لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، والسيد جيرمى هوبكينز ممثل منظمة اليونيسف، وأعضاء من مجلسى النواب والشيوخ، والسادة ممثلى المنظمات الأجنبية ومؤسسات المجتمع المدنى، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية فى المجتمع.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعى بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته لهذا المؤتمر الذى يتزامن مع الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع بدءا من تحديات جائحة كوفيد 19، ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعهما من آثار سلبية طالت الاقتصاد العالمى أجمع، مما أثر تباعا على نسبة البطالة وبالتالى طال جودة حياة من هم أولى بالرعاية.

وأضافت القباج، أن جودة سياسات الرعاية الاجتماعية ينعكس إيجابيا بشكل مباشر على الفرد والمجتمع والأمن، لذا فإن حوكمة سياسات الرعاية الاجتماعية والسعى نحو أفضل الممارسات فى هذا الخصوص هو شيء غاية فى الأهمية فى ضوء رغبة الأمم العربية فى تطوير وتحديث سياستها بشكل مستمر.

وأكدت أن الأحداث المتصاعدة التى يشهدها العالم لن تنال من الجهود المتزايدة فى الإصلاح ومواصلة جهود إقرار سبل رعاية آمنة وكريمة لأطفالنا وشبابنا فاقدى الرعاية.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه فى إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، تتبنى وزارة التضامن الاجتماعى رؤية موحدة هدفها توفير الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع المصرى بداية من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة الشباب، ثم كبار السن، وذوى الإعاقة، حيث يقاس تحضر الدول برعاية الأطفال وبصفة خاصة هؤلاء الذين فقدوا الرعاية الأسرية.

وأضافت أن تنمية أبناء الوطن والاستثمار فى طاقاتهم يحمل فى طياته معانى الانتماء للوطن والوفاء للمجتمع والرغبة الصادقة لبذل الجهد من أجل كفالة حقوق أبناء مصر المتكاملة سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية أو الثقافية وغيرها.

وتعهدت أن الوزارة ستبذل قصارى الجهود، وتدفع الغالى والنفيس حتى توفر لهم الحياة الكريمة، مدركة قدر المسئولية من أجل حماية أبناء وبنات الوطن الذين نشرف بخدمتهم وبرعايتهم.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه فى ضوء أن أكثر من 40% من تعداد سكان مصر من الأطفال حوالى 40 مليون طفل، وحرصا من الدولة المصرية على أبنائها من دور الرعاية الاجتماعية، والأبناء فى نزاع أو تماس مع القانون، فقد أعدت الوزارة استراتيجية للرعاية البديلة للأطفال والشباب.

وتابعت القباج أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى توفير رعاية بديلة من منظور حقوقى تنموى متكامل، كما تهدف إلى توفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصرى مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة فى المجتمع.

يأتى ذلك فى ظل الاتجاه نحو “لا مأسسة الرعاية البديلة” وفقا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة فى 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترتكز “لامأسسة الرعاية” بشكل أولى على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم باستثناء الحالات التى يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، ويعطى الأفضلية لبدائل الرعاية الأسرية ثم الشبه أسرية.

وتتبنى الوزارة المدخل الحقوقى سواء من منظور حقوق الإنسان أو حقوق الطفل، وتركز استراتيجية الرعاية البديلة على مبادئ ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية من فصل الأطفال عن الأسرة الطبيعية أو الممتدة إلا بعد استنفاذ سبل البقاء معها أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة قد تبنت مبدأ ملائمة شكل الرعاية المقدمة مع احتياجات الطفل الفردية، كما تتبنى مبدأ استمرارية الرعاية والذى يعمل على تحقيق الاستقرار للطفل، إلى جانب اعتبار مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والمشاركة والمساواة وعدم التمييز.

ولفتت القباج إلى أنه تنفيذا للهدف الرئيسى الخاص بإيجاد سند تشريعى شامل ومحدد كمظلة للرعاية البديلة، فقد تم إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة وهو مشروع طموح للغاية، كما أن دعم كيان الأسرة المصرية والتدخل المبكر للتعامل مع التفكك الأسرى يوفر محور قوى للوقاية من افتقاد جانب الرعاية للأطفال، كما أنه من الأهمية مما كان وضع أنظمة استجابة تتطرق لكل مرحلة من مرحلة الرعاية، وأخيرا أهمية وضع نظام كامل للرعاية اللاحقة لتلبية احتياجات فئات الشباب خريجى الدور (فوق سن الثامنة عشر).

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكافة فئات وأطياف المجتمع.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تمكين المرأة فى شتى القطاعات من خلال الحاقها ببرنامج الدعم النقدى وإدراجها ببرامج الشمول المالى.