صحة الغربية: بدء تنفيذ مبادرتى حقك تنظمى وفحص المقبلين على الزواج

جدة - نرمين السيد - دشنت مديرية الشئون الصحية بالغربية اليوم الأحد المبادرة الرئاسية "فحص المقبلين على الزواج"، و"حقك تنظمى" تحت شعار 100 مليون صحة على مستوى مراكز وقرى المحافظة، فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.





وأوضح الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية - فى تصريح اليوم - أنه تم إطلاق إشارة البدء فى تنفيذ المبادرتين، بجميع منافذ فحص المقبلين على الزواج وحقك تنظمى بمراكز وقرى المحافظة وذلك فى إطار الحرص على مصر خالية من الأمراض المعدية المنتقلة بين الأزواج، وخفض نسب الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية، وسعيا لتقليل فرص تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

من جانبها، قالت الدكتورة مأثر المهندس مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة أن مبادرة فحص المقبلين على الزواج تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبى، واستخراج الشهادة الصحية.

كما أنه لابد من إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، وفى حالة اكتشاف الإصابة بأى أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقى الخدمات الطبية والعلاج اللازم.

من جهتها أكدت الدكتوره سلوى شوقى مدير إدراة تنظيم الأسرة أن مبادرة حقك تنظمى تهدف إلى إتاحة وتوفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب رفع الوعى المجتمعى بأهمية تلك الخدمات فى الحفاظ على صحة الأطفال والأمهات والأسرة، إلى جانب ابتكار طرق غير تقليدية لجذب وتحفيز المنتفعات إلى استخدام الوسائل، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بزيارات منزلية، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان فى العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، لافتة إلى أن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات، ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

وبدورها، قامت الدكتوره عزة كمال مدير إدارة الإعلام الصحى والدكتورة نهلة كامل مدير إدارة التثقيف الصحى بتوجيه وتنفيذ أنشطة إعلامية وعقد ندوات داخل وخارج الوحدات لتقديم الخدمات والتوعية الصحية والنفسية، وتشمل المبادرات أيضا، تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحى للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة فى اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وخدمات التثقيف الصحى تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية.

وأثنى وكيل الوزارة على الفريق الطبى المتخصص بتقديم المبادرات الرئاسية وحثهم على بذل مزيد من الجهد المبذول للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية متمنيا لجميع الأطقم الطبية دوام التوفيق والنجاح.