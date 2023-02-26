الأنبا غبريال يرسم شمامسة جدد لكنيسة الشهيد أبى سيفين ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، القداس الإلهى، اليوم الأحد، فى كنيسة الشهيد أبى سيفين بعزبة الشركة التابعة للإيبارشية.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، القداس الإلهى، اليوم الأحد، فى كنيسة الشهيد أبى سيفين بعزبة الشركة التابعة للإيبارشية. وعقب صلاة الصلح، صلى الأنبا غبريال، صلوات رسامة عدد كبير من أبناء الكنيسة فى رتبة (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

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