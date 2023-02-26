«حجازى» يوجه بإتاحة النموذج الاسترشادى لامتحانات الثانوية الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتغليم والتغليم الفنى، مدير المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، بسرعة الانتهاء من النموذج الاسترشادى لامتحانات الثانوية العامة، والإعلان عنه على موقع الوزارة الأسبوع المقبل.





جاء هذا خلال ترؤس الوزير اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، اليوم الأحد، بمقر المركز القومى للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات. وأكد الوزير على أهمية صياغة أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوى بصورة دقيقة وواضحة. كما أشاد الوزير بدور المركز القومى للامتحانات فى إعداد بنوك الأسئلة، وتدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى. وأشار إلى أنه بالنسبة لامتحانات هذا العام تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتيسير على الطلاب وتدريب معلمى المرحلة الثانوية بالكامل.

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