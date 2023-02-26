«التعليم» تعقد جلسة تشاورية حول الصحة الإنجابية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية حول تنفيذ محاضرات حول الصحة الإنجابية فى المؤسسات التعليمية، وذلك انطلاقًا من أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفى إطار التزام الحكومة بالتزاماتها فى تحقيق العدالة بين الجنسين ودمج مفهوم النوع الاجتماعى فى المؤسسات الحكومية، برعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.





وفى مستهل الورشة، رحب الدكتور محمد حسن عثمان، مدير وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالحضور، مؤكدًا على حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحسين جودة التعليم والخدمات التعليمية المقدمة للمتعلمين والمتعلمات فى كافة انحاء الجمهورية وفق الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى 2014-2030 بنهج تشاركى وبالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، بما يتناغم مع روح ومبادئ دستور 2014 الذى ينص على تعزيز قيم المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص المتجسدة فى الدستور.

وأشار إلى أنه إيمانًا بأهمية تعزيز مبدأ العدالة القائم على النوع الاجتماعى الذى يؤكد على تطوير أساليب التعليم، وإلغاء مظاهر التمييز على أساس الجنس وبخاصة فيما يتعلق بدور المرأة فى المجتمع، وتوفير بنية تعليمية أمنة وصحية فى المدارس من تطوير المناهج وأساليب التعليم والارتقاء بجودة التعليم بكافة مستوياته.

وهذا يمثل استجابة الدولة المصرية للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى تمت المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة وتوصيات الاستعراض الدورى الشامل لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة والتزامات مصر بأهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم بادرت منذ أكثر من عقد من الزمان إلى إدماج النوع الاجتماعى فى خططها التطويرية، وفى بناء شراكات إستراتيجية مع داعمين للنوع الاجتماعى فى التعليم، حيث يجرى العمل على إدماج قضايا المساواة بين الجنسين فى التعليم، ومن هنا جاءت الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة الصحة والسكان لنشر ثقافة المساواة بين الجنسين ضمن الإستراتيجية الهادفة إلى تحسين وضع النوع الاجتماعى وتقليص الفجوات فى المجالات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتعميم ثقافة مراعاة النوع الاجتماعى بين الجنسين والحد من وجود أى عنف قائم على النوع الاجتماعى المرتبط بالمدرسة فى محتوى الأنواع والأشكال المختلفة من المواد التعليمية وفى البيئة المدرسية وما يرتبط بها.

وفى كلمتها، أوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس الإدارة المركزية للصحة الإنجابية بوزارة الصحة والسكان، على ضرورة فهم الصحة الإنجابية للفتيات بصورة صحيحة وخطورة العنف ضد المرأة عليها وعلى الأسرة والمجتمع ككل من أجل تطوير المجتمع على كافة المستويات.

وخلال الجلسة قامت الدكتورة منة وحيد، متخصص صحة إنجابية بوزارة الصحة والسكان، بإلقاء كلمة عن المهارات اللازمة للحياة الصحية وأهمية الصحة الإنجابية فى الأسرة والمجتمع.