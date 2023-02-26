وزير التعليم: اتخذنا إجراءات للتيسير على طلاب الثانوية بامتحانات هذا العام

جدة - نرمين السيد - ترأس الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماع مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، اليوم الأحد، بمقر المركز القومى للامتحانات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز وأساتذة الجامعات.





وفى بداية الاجتماع، رحب الوزير بمجلس إدارة المركز القومى للامتحانات، مُشيدًا بالدور الكبير الذى لعبه المركز خلال الفترة الماضية مما جعله أحد أفضل المراكز بالمنطقة.

كما أشاد الوزير بدور المركز القومى للامتحانات فى إعداد بنوك الأسئلة، وتدريب 50 ألف معلم وموجه على مستوى الجمهورية على النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لامتحانات هذا العام تم اتخاذ عدد من الإجراءات للتيسير على الطلاب وتدريب معلمى المرحلة الثانوية بالكامل، كما ناقش الاجتماع تدريب القائمين على إدارة الامتحانات من خلال الـ"فيديو كونفرانس".

وأكد الوزير على أهمية صياغة أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوى بصورة دقيقة وواضحة، وعلى أهمية سرعة الإنتهاء من النموذج الاسترشادى لامتحانات الثانوية العامة، موجهًا مدير المركز القومى للامتحانات بالإعلان عنه على موقع الوزارة الأسبوع المقبل.

وتم خلال الاجتماع التصديق على مقترح مشروع الموازنة للمركز للعام المالى 2023-2024، وخطة عمل المركز خلال العام المقبل، وضرورة التركيز على رصد المشكلات الحياتية التى تواجه الطلاب والمعلمين فى إطار جهود تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أحمد المحمدى، مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والدكتورة چيهان كمال، مساعد الوزير للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، وعدد من قيادات الوزارة وقيادات المركز القومى للامتحانات.