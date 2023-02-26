الأوقاف تحذر من جمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد

جدة - نرمين السيد - حذرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين بجمع أى أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد، وذلك فى إطار حرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية فى جميع قطاعات الوزارة المختلفة سواء كانت فى المجال الدعوى أو الإدارى، ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالقرار الوزارى رقم 373 لسنة 2021م.





وأكدت الوزارة - فى بيان اليوم- أنه يحظر حظرا تاما على جميع الأئمة والعاملين الدخول فى أى عملية جمع مال أو أشياء عينية أو تلقيها من أى متبرع سواء بالمساجد أو عبر مواقع التواصل أو خلافه حظرا قاطعا، مشيرة إلى أنه يحظر على أى منهم جمع أية تبرعات لصالح أى جهة على الإطلاق سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل أو غيرها حتى لو كانت هذه الجهة تحمل ترخيصا بجمع المال، دون الحصول على إذن كتابى مسبق معتمد رسميا من رئيس القطاع الدينى ومرسل صورة رسمية منه للمديرية. وأوضحت أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية، وكلفت الوزارة جميع أجهزة التفتيش بها والمديريات الإقليمية وجميع مديرى المديريات والإدارات برفع مذكرة بأى مخالفة فى ذلك لرئيس القطاع الدينى بديوان عام وزارة الأوقاف لإعمال شئونه تجاه المخالفة.

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