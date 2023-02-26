عاجل.. رئيس الوزراء يصل مطار الدوحة الدولى فى زيارة عمل لقطر

جدة - نرمين السيد - واستقبل رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى أرض المطار، جاسم بن سيف السليطى، وزير المواصلات بحكومة قطر، وسالم بن مبارك آل شافى، سفير دولة قطر لدى مصر، وعمرو الشربينى، سفير مصر لدى قطر.



ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، الصحة، المالية، التجارة والصناعة، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وممثلى عدد من الجهات المعنية.

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