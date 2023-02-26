الصحة: الشرقية والقاهرة والجيزة الأكثر إقبالا بمبادرة فحص المقبلين على الزواج

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 08:23 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 1653 شابا وفتاة، خلال اليوم الأول من العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت، اليوم الأحد، تحت شعار «100 مليون صحة».

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض، وضمان حياه صحية كريمة للاسرة المصرية، وسعيا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظات (الشرقية، القاهرة، الجيزة، البحيرة، سوهاج، الغربية، المنوفية) شهدت أعلى نسب تردد على مراكز ووحدات تقديم خدمات المبادرة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية،

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر، مشيرًا إلى توافر فريق طبي مختص بتقديم خدمات المبادرة في كل وحدة ومركز طبي، يتكون من (طبيب، ممرض، فني معمل).

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).وكذلك التحليل الخاص بالثلاثيميا

وتابع «عبدالرازق» أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل –أيضًا- تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.