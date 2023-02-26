القوى العاملة: برنامج إلكتروني استرشادي لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 08:23 مساءً - استعرض حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، تصورًا بشأن مشروع «برنامج إلكتروني مشركزي لحصر العمالة من ذوي الهمم»؛ تمهيدا لإطلاقه، بعد اعتماده وتعميمه على جميع مديريات القوى العاملة.

وأوضح وزير القوى العاملة، خلال ترأسه للاجتماع الأسبوعي مع مديري المديريات بالمحافظات، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة، أن هذا البرنامج يهدف إلى تسهيل عملية الحصر والمتابعة والتشغيل، والتواصل مع المنشآت، وراغبي العمل من ذوي الهمم، مشيرا إلى أنه تم إعداده من جانب الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام الوزارة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتشغيل.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد قاعدة بيانات إلكترونية حديثة لذوي الهمم؛ لحصرهم وتدريبهم، تم لدمجهم في سوق العمل؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

ووعد حسن شحاتة، مديري المديريات، بأنه سيتم توفير كل الإمكانيات، خلال أيام قليلة؛ لتطوير آليات التعامل إلكترونيًا مع هذه المنظومة الجديدة، وغيرها، تماشيًا مع خطة الوزارة نحو عالم الرقمنة.

وأعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان، اليوم، أن مديرياتها ومكاتبها المختصة في المحافظات، وخلال الأسابيع الستة الماضية، أجرت حصرًا لـ 48% من إجمالي عدد المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، بإجمالي 11237 منشأة، راصدةً مدى استيفاء تعيين نسبة الـ 5% من ذوي الهمم فيها، وكذلك الأعداد المطلوب استيفاء تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن العدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في 23 ألفا و654 منشأة، وفقا للحصر التي تم حتى الآن، يبلغ 89 ألفا و135 عاملا، وأن المُعين منهم فقط يبلغ 53 ألفا و818 عاملا، والمتبقي استيفائه للتعيين؛ 35 ألفا و317 عاملا.

ٍٍوأكدت «الوزارة» أن مديرياتها تتواصل مع المنشآت على مدار الـ 6 أسابيع الماضية، وتجري الآن عملية الحصر لباقي المنشآت.