مصر تستعرض تجربة تطوير منظومة التمريض بمؤتمر دولى فى السعودية

جدة - نرمين السيد - استعرضت نقيب عام التمريض بمصر وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة كوثر محمود، تجربة مصر فى تطوير منظومة التمريض، التى شملت عدة محاور تضمنت تطوير التعليم الفنى التابع لوزارة الصحة والسكان، وتحديث المناهج التعليمية، وتدريب القائمين على العملية التعليمية والتوسع فى برنامج التوجيه والإرشاد وكذلك برامج استكمال الدراسة.





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة كوثر محمود بالمؤتمر الدولى للتمريض والقبالة الذى تنظمه وزارة الدفاع السعودية، على مدار 3 أيام، تبدأ من اليوم الأحد وحتى 28 فبراير الجارى.

كما استعرضت الدكتورة كوثر محمود جهود وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع النقابة العامة للتمريض فى تطوير أداء التمريض من خلال التدريب المستمر، وتحسين الصورة الذهنية، وتحسين الحوافز المالية، وتوفير الزى الخاص بالتمريض لتحسين المظهر العام والحفاظ عليه.

وتطرقت نقيب التمريض إلى أهمية محاولة تحسين بيئة العمل الآمنة لأفراد هيئة التمريض بمصر، كما وجهت الشكر للقيادات السياسية بمصر على مساندتها لمنظومه التمريض.

ومن المقرر أن تدير الدكتورة كوثر محمود خلال المؤتمر عددًا من الجلسات الخاصة بقيادات التمريض من مختلف دول العالم.

وشارك فى المؤتمر الدولى للتمريض والقبالة عددٌ من الدول العربية والأجنبية، على رأسها دول: السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، والبحرين، ولأردن، والسودان، وسلطنة عمان.