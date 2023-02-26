محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ومركز التنمية الشبابية

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان لها اليوم - أن المحافظ تابع الأعمال الجارية بمركز التنمية الشبابية المجاور لطريق كفر الشيخ - سخا، على مساحة خمسة أفدنة شرق مدينة كفر الشيخ بحى سخا، والذى يضم عددا من المنشآت الرياضية، وعددا من الكافتيريات توفر كل احتياجات المترددين على المركز، بالاضافة إلى مبنى إدارى وعدد من الأبنية، ودورات مياه، وملعب سباحة أوليمبى، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب بادل كورت، ومبنى أنشطة، وملاعب تنس أرضى، ومدرجات، وملعبين أكريليك متعدد، وبوابات ومداخل، وقاعة احتفالات، وجيم، وملعبين كرة قدم خماسى، ومبنى أنشطة، ومبنى تغيير ملابس.

وتفقد الأعمال الجارية فى توسعة طريق الموقف العمومى باقتطاع الجزء المقابل لكوبرى القنطرة المعدنى الجديد، من سور إدارة المرور، لتيسير الحركة المرورية، للسيارات القادمة عبر المدخل الشرقى للمحافظة من جهة المحلة والحامول وبلطيم وقرى مركز كفر الشيخ، لموقف كفر الشيخ لشارع عبد الهادى راضى، لوسط مدينة كفر الشيخ، وإنهاء مشكلة التكدس المرورى والزحام بمنطقة القنطرة البيضاء، والموقف العمومى، وموقف كفر الشيخ العمومى.

كما تفقد عددًا من الأعمال الجارية لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية غرب وشرق العاصمة، واستكمال المحاور لربط شرق غرب العاصمة، وربط غرب العاصمة بروافد الطريق الدولى" كفر الشيخ طنطا" و" كفر الشيخ المحلة"، " كفر الشيخ بلطيم"، وطريق أبو عمر، لتيسير الحركة المرورية على الطريق بسهولة ويسر، كما تفقد محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائرى الشرقى"، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبرى المرور بمدخل المدينة الشرقى ومجمع المواقف.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بإزالة الأتربة والتراكمات المجاورة لشريط السكة الحديد المجاور لحى المحافظة، وبالانتهاء من الطريق الجديد المجاور لشريط السكة الحديد ومحطة قطار الملك فؤاد، وزراعة أعمدة إنارة جيدة بالطريق، كما وجه بزراعة الأشجار بالمنطقة ما بين ميدان الملك عبدالله " النسر" حتى الحديقة المركزية المجانية المجاورة لموقف كفر الشيخ الجديد.

كما تفقد موقع إنشاء كوبرى سخا العلوى، المار أعلى السكة الحديد، والأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبرى القاضى المار بسوق الجملة والمجمع السكنى الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحى سخا من الجهة المقابلة.