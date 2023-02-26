الأنبا فام يدشن كنيسة بعد تجديدها بشرق المنيا ورسامة شمامسة

جدة - نرمين السيد - دشن الأنبا فام أسقف شرق المنيا، مذبح كنيسة القديس الأنبا رويس بالطابق الأرضى بكنيسة القديس الأنبا بيشوى بمدينة المنيا الجديدة، كما دشن جرن المعمودية بالكنيسة ذاتها على اسم القديس يوحنا المعمدان.





وشارك الأنبا فام، صلوات التدشين والقداس الإلهى، الذى تلاه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

ودشن الأنبا فام، خلال صلاة القداس، عددا من الأوانى لخدمة المذبح، ورسم عددا من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس "مرتل" للخدمة بالكنيسة ذاتها.

يأتى التدشين، عقب تجديد الكنيسة، بعد حادث الحريق، الذى تعرضت له وإعادة إعمارها.