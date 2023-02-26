رئيس الوزراء يغادر مطار القاهرة اليوم إلى الدوحة فى زيارة عمل

جدة - نرمين السيد - يغادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عصر اليوم الأحد، مطار القاهرة الدولى، متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة، فى زيارة عمل لدولة قطر، تلبية للدعوة التى تلقاها من الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثانى، رئيس وزراء قطر.





ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، يضم وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى عدد من الجهات المعنية. وتأتى الزيارة فى إطار حرص البلدين الشقيقين على دعم وتطوير العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المقرر أن تشهد الزيارة عقد جلسة مباحثات موسعة بين مسئولى البلدين، وتوقيع عدد من الوثائق ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون الثنائى. كما سيتم عقد لقاءات للوفد المصرى مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

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