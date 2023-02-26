”التعليم العالي”: مبادرة ”تكافؤ” نموذج رائع لتعاون الدولة مع المجتمع المدني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 06:29 مساءً - قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع مجموعة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنظيم احتفالية، اليوم الأحد، لتسليم 200 طالب من طلاب الفرقة الأولى بالجامعات التكنولوجية ممن انطبقت عليهم شروط المنحة شيك لكل طالب بقيمة المصروفات باجمالى مبلغ 10 مليون جنيه مصري علي اربع سنوات.

جاء ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالى ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي ومجموعة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية لإطلاق مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين فى استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

وقال أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي للتعليم الفني، إن مبادرة «تكافؤ» تمثل نموذجا رائعا لتعاون الجهاز التنفيذي للدولة ممثل في وزارة التعليم العالي والقطاع الاقتصادي من خلال مسئوليته المجتمعية متمثل في أي فاينانس، والمجتمع المدني ممثل فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، لتحقيق هدف الارتقاء بمنظومة التعليم الفني ودعم النابغين فيه من غير القادرين.

من جانبه، قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير سفير المبادرة الرئاسية حياة كريمة عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعد مرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية التي استحدثتها الدولة كمثار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا.

وأضاف أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى واي فينانس، يأتي استمرارا لجهود صناع الخير فى تقديم الدعم النوعي للمنظومة التعليمية والارتقاء بها حيث تضمنت هذه الجهود اطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعي على احتياجات سوق العمل، وأن مبادرة تكافؤ التي يجرى توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غير القادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقيهم وكذا دعم القطاعات التعليمية التى تمثل اهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.

وقالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليم التكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر ولا سيما دعم الشباب الأكثر طموحا وشغفا وبخاصة غير القادرين منهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.