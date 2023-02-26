أخبار مصرية

الرئيس السيسى: الوعى موجود لدى كل قطاعات الشعب ومنتبهون لحرب الشائعات

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 فبراير 2023 06:29 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحرب مع الإرهاب لم تنتهى بعد وما زلنا نواجه حربا من الشائعات وأعلم ان المصريون منتبهون لذلك.

وأضاف خلال كلمته اليوم أثناء زيارته لسيناء خلال تفقده المعدات المشاركة فى تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، "كم الشائعات التي نتعرض لها غير طبيعى مثلما قيل أننا نفكر في بيع قناة السويس، مؤكدا أن محاولة عرقلة مصر ما زالت مستمرة وستستمر ولكن الوعى ما زال موجودا فى كل قطاعات الشعب المصرى".

وأضاف الرئيس السيسى، "محاولة عرقلة جهودكم ستظل مستمرة..اتقال بنفكر نبيع قناة السويس وفيه عرض.. عملولى وجمعوا كلامى ده وعملوا فيلم وإن الكلام ده قولتوا".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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