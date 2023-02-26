الأنبا موسى يوزع كؤوس مهرجان الكرازة لإيبارشيات الصعيد الأعلى بنقادة

جدة - نرمين السيد - أقيم بدير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس بنقادة، حفل توزيع 400 كأس ودرع للفائزين بالمركز الأول فى مهرجان الكرازة المرقسية للأعوام من 2019 وحتى 2022 وذلك لإيبارشيات أسوان، الأقصر وإسنا وأرمنت، نقادة وقوص، قنا، دشنا، نجع حمادى، البحر الأحمر.





كان الأنبا موسى أسقف الشباب ومقرر المهرجان، وصل إلى نقادة، لهذا الغرض، واستقبله الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، حيث قاموا بتوزيع الكؤوس والدروع على الفائزين. حضر الحفل الآباء الكهنة والخدام والخادمات منسقى المهرجان من الإيبارشيات الفائزة. يأتى الاحتفال بتوزيع كؤوس المركز الأول بالتزامن مع بلوغ المهرجان عامه العشرين.

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