إدارة الحرب الكيميائية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة، على تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية، لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.
ويهدف البروتوكول، إلى تعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين إدارة الحرب الكيميائية وجامعة المنصورة وتبادل الاستشارات الفنية فى مختلف المجالات العلمية والدراسات البحثية التطبيقية، وتنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة، بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق بمختلف المجالات العملية والبحثية، لمجابهة الأزمات والكوارث والأمراض الوبائية، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية والمحلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.
حضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة.
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