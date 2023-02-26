مرصد الكهرباء: 16 ألفًا و400 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

جدة - نرمين السيد - ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية فى الإنتاج، اليوم الأحد، تبلغ 16 ألفًا و400 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس السبت خفض أية أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.





وذكر المرصد، فى نشرته اليوم، أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 26 ألفًا و800 ميجاوات، وهو نفس الحمل أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 17 ألفًا و99 ميجاوات.

ونوه المركز القومى للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر "الاستهلاك أقل من الإنتاج" منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد من خلال مجموعة من الإجراءات التى تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة.